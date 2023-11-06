«الشباب المصري»: حياة كريمة تقدم ملحمة جديدة تُضاف لإنجازات المجتمع المدني

قال محمد ممدوح، رئيس مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني، إنّ ما يحدث من حياة كريمة ومؤسسات التحالف والمجتمع المدني المصري كافة، هو ملحمة جديدة تضاف لسجل إنجازات المجتمع المدني المصري، الذي أثبت خلال السنوات الأخيرة أنه كان على قدر المسؤولية في مواجهة التحديات المختلفة.

دور «حياة كريمة» على المستويين المحلي والإقليمي

وأكد أنّ حياة كريمة لا تعمل فقط داخل الدولة المصرية، لكن أيضًا على المستوى الإقليمي، إذ ما تقوم به المؤسسة في هذا الشأن، يأتي استكمالًا للجهود المبذولة في تخفيف العبء عن المدنيين داخل قطاع غزة، الذين يتعرضون لجرائم حرب منذ السابع من أكتوبر حتى الآن، في ظل تعنت كامل من سلطات الاحتلال الإسرائيلي في السماح بدخول المساعدات اللازمة التي يحتاجها أهل غزة.

وأشاد بالجهود التي بُذلت وأدت إلى زيادة عدد الشاحنات التي تُرسل لقطاع غزة بشكل يومي، إلا أنه ما زال كل ما يحدث بمثابة قطرات في ظل تصاعد الاحتياجات، فهناك أكثر من 9000 شهيد وما يقرب من 30 ألف مصاب بالإضافة إلى ما يزيد عن 650 ألف مدني أغلبهم من النساء والأطفال، أصبحوا من النازحين بعد تهدم منازلهم، إذ بلغ تعداد الأبنية التي قصفتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي حتى آلان أكثر من 200 ألف بناية.

سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضربت بالقانون الدولي عرض الحائط

وأكد استمرار جيش الاحتلال الاسرائيلي في انتهاك حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في الحياة بشكل يومي، في ظل تخاذل المجتمع الدولي الذي لم يستطع إجبار سلطات الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والمعاهدات الدولية، سواء جينيف أو أوسلو واستمرارها في ضرب قواعد القانون الدولي عرض الحائط.