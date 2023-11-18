رئيس مؤسسة «وعي»: نزوح 10 ملايين سوادني منذ اندلاع الأزمة

وجهت الرئيس التنفيذي لمؤسسة «وعي» ذهرة حيدر، الشكر إلى الدولة المصرية شعبا وحكوما على استضافتها للاجيئن في مصر، مؤكدة أنه من الساعات الأولى من بداية القتال في السودان، قدم الشباب المتطوعون دعما كبيرا لكل المحتاجين.

مؤتمر القضايا الإنسانية في السودان

وأضافت خلال فعاليات مؤتمر القضايا الإنسانية في السودان 2023، المنعقد في القاهرة، أنها تطمئن الشعب السوداني واللاجئين بأننا سنعود إلى السودان من جديد، كما أننا تعلمنا الدرس وسنبقى شعبا واحدا، دون تمييز أو تعصب أو كراهية.

أوضحت أنه بعد 7 أشهر من احتدام القتال في السوادن، قتل أكثر من 10 آلاف شخص، ونزح أكثر من 10 ملايين سوداني.

منظمات المجتمع المدني

وتابعت: «هذا المؤتمر ليس للنقاش بقدر البحث عن كيفية البحث عن توصيات عملية قابلة لحل الأزمة بين القوات المتنازعة، كما وجهت الشكر لمنظمات المجتمع المدني، ونقابة الصحفيين السوادنيين، مؤكدة أنه يشارك العديد من المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة».