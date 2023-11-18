أخصائي طب الأطفال: فيروس «R.S.V» موجود منذ فترة طويلة لكنه نشط مؤخرا

قال الدكتور بسام الجوهري، أخصائي طب الأطفال ونائب مدير مستشفى زايد، إنَّ فيروس «R.S.V» موجود بالفعل منذ فترة طويلة، لكنه مؤخراً بدأ ينشط ويشتد على الأطفال، خاصةً الأطفال تحت عمر عامين.

«الجوهري»: فيروس «R.S.V» يصيب الأطفال والكبار

وأضاف «الجوهري»، خلال استضافته ببرنامج «8 الصبح»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ فيروس «R.S.V» يصيب الأطفال والكبار، ويؤثر أكثر على من يعانون ضعف المناعة خاصةً الصغار، والكبار ممن يعانون أمراض الصدر والأمراض المزمنة.

الفيروس يشبه دور البرد في أعراضه لكن مضاعفاته أشد

وتابع أخصائي طب الأطفال: «هذا الفيروس يشبه دور البرد في أعراضه لكن مضاعفاته أشد لدرجة أنه ينتقل من الجهاز التنفسي العلوي إلى «السفلي»، ويصل الأمر إلى حجز الطفل المُصاب بالمستشفى، والعلاج من خلال تعليق المحاليل والعرض على جلسات بخار وتناول المضادات الحيوية.