تصدير 7 آلاف طن بضائع متنوعة عبر مواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة تبلغ نحو 10 سفن، لافتًا إلى تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و417 شاحنة و87 سيارة، إذ شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 366 شاحنة و87 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، و51 شاحنة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون إكسبريس، بينما شهد الميناء بالأمس، استقبال السفينتين الحرية ودليلة، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1175 طن بضائع و126شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آيلة وآور.

كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة AMBER M على متنها 6000 طن حديد تصدير إلى جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1000 راكب.