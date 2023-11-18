‎سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

سجل ‎سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 18-11-2023 في البنوك، حالة من الثبات، وفقًا للمعلن من قبل المنصات الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة، في آخر أيام العطلة الأسبوعية.

وتستعرض «الوطن» ‎سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 18-11-2023 في البنوك وجاءت كما يلي.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت، في البنك المركزي المصري 99.82 جنيه للشراء، و100.17 جنيه للبيع.

سعر الدینار الكویتي مقابل الجنیه المصري

سجل سعر الدینار الكویتي اليوم مقابل الجنیه المصري في بنك الاسكندرية 96.62 جنيه للشراء و100.24 جنيه للبيع.

سعر الدینار الكویتي في بنك مصر

بلغ سعر الدینار الكویتي في بنك مصر 99.88 جنيه للبيع أما سعر الشراء فبلغ 99.64 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

- سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل 100.18 جنيه للبيع، و98.09 جنيه للشراء.

سعر الدینار الكویتي في بنك القاهرة

وصل سعر الدینار الكویتي مقابل الدولار في بنك القاهرة إلى 99.60 جنيه للشراء، و100.21 جنيه للبيع.