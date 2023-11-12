سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الأحد 12-11-2023

أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية ثبات سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 12-11-2023 في البنوك، حيث بلغ سعر الدينار الكويتي الأعلى شراء 99.87 جنيه أما سعر الأقل بيعا 99.88 جنيه.

وترصد السطور التالية سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 12-11-2023 في البنوك، والذي جاء كما يلي:

سعر الدینار الكویتي في البنك الأھلي المصري

- يبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك الأهلي المصري 98.93 جنيه للشراء و99.89 جنيه للبيع.

سعر الدینار الكویتي مقابل الجنیه المصري

- كما وصل سعر الدینار الكویتى مقابل الجنیه المصري داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 100.18 جنيه بيعا و98.09 جنيه شراءً.

سعر الدینار الكویتي في بنك مصر

- فيما يسجل سعر الدینار الكویتي في بنك مصر 99.88 جنيه للبيع أما سعر الشراء 99.64 جنيه.

سعر الدينار الكويتي اليوم

- وعن سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإٍسكندرية يبلغ 96.61 جنيه للشراء و100.21 جنيه للبيع.

سعر الدینار الكویتي مقابل الدولار

- فيما وصل سعر الدینار الكویتي مقابل الدولار داخل بنك القاهرة إلى 99.60 جنيه شراء و100.21 جنيه بيعا.