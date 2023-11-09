سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الخميس 9-11-2023

حافظ سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 9-11-2023 في البنوك على استقراره، فضلا عن توقعات باستمرار حالة الثبات حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري، وفق ما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وترصد السطور التالية سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 9-11-2023 في البنوك، كما يلي.

سعر الدینار الكویتي في البنك الاھلي المصري

- يبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس في البنك الأھلي المصري 32.92 جنيه للشراء و33.08 جنيه للبيع.

سعر الدینار الكویتي في بنك مصر

- فيما يسجل سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر 32.97 جنيه شراء أما سعر البيع 33.13 جنيه.

سعر الدینار الكویتي مقابل الریال السعودي

- كما وصل سعر الدینار الكویتي مقابل الریال السعودي داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 33.18 جنيه للبيع و33.08 جنيه للشراء.

سعر الدینار الكویتي مقابل الدولار

- بينما يبلغ سعر الدینار الكویتي مقابل الدولار في بنك الإسكندرية إلى 33.02 جنيه للشراء أما سعر البيع 33.18 جنيه.

سعر الدینار الكویتي الیوم

- أما سعر الدینار الكویتي الیوم يبلغ 33.02 جنيه شراء و33.18 جنيه بيعا وذلك داخل بنك القاهرة.