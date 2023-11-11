سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 11-11-2023 في البنوك.. استقرار ملحوظ

أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية ثبات سعر الدينار الكويتي اليوم السيت 11-11-2023 في البنوك على الأسعار التي أُعلنت في ختام تعاملات يوم الخميس الماضي، والتي يتم التعامل بها منذ شهر أغسطس 2023، إذ 99.88 جنيه للشراء، و99.88 جنيه للبيع.

سعر الدینار الكویتي الیوم في البنوك

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم السيت 11-11-2023 في البنوك 98.97 جنيه للشراء، و99.88 جنيه للبيع، داخل البنك الأهلي المصري.

سعر الدینار الكویتي في بنك مصر

ويسجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 99.88 جنيه للبيع، و99.64 جنيه للشراء.

سعر الدینار الكویتي مقابل الجنیه المصري

ووصل سعر الدینار الكویتى مقابل الجنیة المصري داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 98.09 جنيه للشراء، أما سعر البيع 100.21 جنيه.

سعر الدینار الكویتي في بنك الإسكندرية

أما سعر الدنيار الكويتي في بنك الإسكندرية فسجل 96.61 جنيه للشراء، و100.21 جنيه للبيع.

سعر الدینار الكویتي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم داخل البنك التجاري الدولي CIB إلى 100.23 جنيه للبيع، و97.30 جنيه للشراء.