سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الثلاثاء 14-11-2023

يواصل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في البنوك استقراره منذ ختام تعاملات أمس داخل البنوك المصرية، وفق ما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وترصد السطور التالية سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في البنوك والذي جاء كما يلي.

سعر الدينار الكويتي اليوم

يسجل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك المركزي المصري 99.82 جنيه للشراء و100.17 جنيه للبيع.

سعر الدینار الكویتي مقابل الجنیه المصري

- كما وصل سعر الدینار الكویتي مقابل الجنیه المصري داخل بنك الاسكندرية إلى 96.62 جنيه للشراء و100.24 جنيه للبيع.

سعر الدینار الكویتي في بنك مصر

- فيما يسجل سعر الدینار الكویتي في بنك مصر 99.88 جنيه للبيع أما سعر الشراء 99.64 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

- وعن سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي يسجل 100.18 جنيه بيعا 98.09 جنيه شراءً.

سعر الدینار الكویتي مقابل الدولار

- فيما وصل سعر الدینار الكویتي مقابل الدولار داخل بنك القاهرة إلى 99.60 جنيه شراء و100.21 جنيه بيعا.