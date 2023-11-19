«التعليم العالي»: 23 مليار جنيه تكلفة مشروعات البحث العلمي والجامعات بسيناء

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك دعمًا غير مسبوق قدمته القيادة السياسية وأجهزة الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي في شبه جزيرة سيناء في المحافظتين «شمال وجنوب سيناء»، خلال الـ10 سنوات الماضية، والتي كان لها أثر إيجابي في تحقيق إنجازات كثيرة في المنظومة التعليمية.

وأكدت وفقا لتقرير صادر عنها، أن الدولة المصرية تضع نُصب أعينها تطوير شبه جزيرة سيناء، وإحداث طفرة تنموية هائلة في هذا الإقليم الجغرافي الحيوي للأمن القومي المصري، وأن الوزارة نجحت بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي في توفير جامعات من الجيل الرابع تقدم برامج حديثة ملائمة لسوق العمل وتخدم أغراض الصناعة وتُلبي احتياجات المجتمع في سيناء.

تنمية شبه جزيرة سيناء

وقالت وزارة التعليم العالي، إن التعليم الجامعي بشبه جزيرة سيناء شهد تطورًا كبيرا، ظهر فيما حظيت به الجامعات من اهتمام ودعم من الدولة المصرية وقيادتها السياسية؛ لتؤدي رسالتها التعليمية، والتنموية، والمجتمعية على أرض سيناء الغالية، مشيرة إلى أنه جرى تنفيذ أكثر من 37 مشروعًا في مجال التعليم العالي بسيناء خلال السنوات الـ10 سنوات الماضية، بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليار جنيه، موضحة أن جهود تنمية سيناء تؤكد وضعها في مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمُستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

ومن جهته، أكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ملف التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات شهد في شبه جزيرة سيناء تطورًا كبيرًا في ظل تولي الرئيس السيسي المسئولية، موضحًا أن الطفرة تنوعت ما بين الإتاحة والتميز والعدالة وتلبية المتطلبات، وتوفير نموذج تعليم متميز يهدف إلى إخراج كوادر بشرية متميزة تلبي وظائف المستقبل.