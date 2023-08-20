تنسيق جامعة الملك سلمان 2024.. تعرف على الحدود الدنيا
كتب:
أحمد أبوضيف
10:58 ص | الأحد 20 أغسطس 2023
تنسيق الجامعات 2023
كشف الدكتور أشرف سعد حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية بفروعها الثلاثة الطور وشرم الشيخ ورأس سدر، الحدود الدنيا لتنسيق جامعة الملك سلمان 2024الجديد التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة و الأهلية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023 الناجحين في امتحانات الدور الأول.
تنسيق جامعة الملك سلمان 2024-2023
وتستعرض «الوطن»، في النقاط التالية الحدود الدنيا لتنسيق جامعة الملك سلمان 2024-2023 لطلاب الثانوية العامة المصرية وفقاً لتقرير صادر عن الجامعة:
ـ كليات الطب البشري: 75%.
ـ كليات طب الأسنان: 74%.
ـ كليات الطب البيطري: 66%.
ـ كليات علوم الحاسب: 60%.
ـ كليات العلاج الطبيعي: 73%.
ـ كليات الصيدلة: 70%.
ـ كليات الهندسة: 65%.
ـ كليات الإعلام: 53%.
ـ علوم سينمائية: 53%.
ـ السياحة والفنادق: 53%.
ـ التكنولوجيا الحيوية: 53%.
ـ كليات التكنولوجيا الحيوية: 53%.
ـ كليات الآثار: 53%.
ـ الحقوق: 53%.
ـ التمريض: 53%.
ـ التربية: 53%.
- الاقتصاد والعلوم السياسية: 53%.
وأكّد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، وفقاً لتقرير صادر عنه، أنَّ أعمال التقدم والالتحاق بمختلف الكليات يتمّ وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرّها الأعلى للجامعات .