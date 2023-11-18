من الإسكندرية للفيوم.. حصاد أنشطة التحالف الوطني لدعم السيسي في انتخابات الرئاسة

ينفذ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، العديد من الفعاليات لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث نظم عدد كبير من اللقاءات والمؤتمرات والندوات في عدة محافظات، وبينها الإسكندرية.

مؤتمر التحالف لدعم الرئيس السيسي

ونشر التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، فيديو يوضح فيه حصاد ما تم في مؤتمر الاسكندرية الحاشد لدعم الرئيس السيسي، حيث انطلق مؤتمر حكاية وطن في نسخته الخامسة في الإسكندرية بالتزامن مع محافظة الفيوم بمشاركة آلاف من المواطنين تحت شعار معا لاستكمال المسيرة من أجل الاستقرار والتنمية.

وخلال المؤتمر، قال طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن الرئيس السيسي هو قائد شجاع لابد أن يستكمل مسيرته وأن يصطف الجميع خلف قائدهم.

في حين قالت نيفين الكاتب، رئيس مجلس أمناء مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية أن أهالي محافظة الاسكندرية جميعا يؤيدون الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو ما بات ظاهرا من خلال الحشد الكبير الذي تواجد في اللقاء.

استكمال مسيرة التنمية

ومن جانبه قال النائب طارق السيد، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، أن انجازات الرئيس السيسي طالت كل محافظة وشبر في الدولة المصرية، ولابد من دعمه لفترة رئاسية جديدة حتى يستكمل عجلة التنمية.

وخلال اللقاء تم استعراض الانجازات التي تمت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار 10 سنوات في محافظة الاسكندرية وتوابعها، وهو التطور الذي لمسه كل أهالي المحافظة .

وفي الإطار ذاته، قال محمد رمضان، عضو الأمانة الفنية للتحالف الوطني: «إن المصريين سوف يدعمون الرئيس السيسي لرغبتهم في استكمال الإنجازات وتطوير وطنهم»، بينما قالت الدكتورة مجدة الشاذلي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة وعضو التحالف الوطني: إن وجود الحشود الكبيرة في اللقاء يؤكد عزم المصريين على دعم الرئيس السيسي لاستكمال التنمية.