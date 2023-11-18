«قها تعود من جديد».. 50% زيادة في مبيعات الشركة بعد تشجيع المنتج المصري

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فيديو بعنوان «قها تعود من جديد.. 50% زيادة في مبيعاتها بعد تشجيع المنتج المصري».

«قها» تعود إلى دائرة الأضواء من جديد، منتجات الشركة الشهيرة تحقق أعلى المبيعات منذ سنوات بعد أن رفعت شعار «بكل فخر صنع في مصر».

وقال الدكتور سعيد الدليل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة قها للأغذية المحفوظة، إن شركة قها للأغذية المحفوظة تاريخ كبير وعريق والسوق المصري يعرف منتجات الشركة، ونتعامل مع معظم شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، الشركة العامة لتجارة الجملة، الشركة المصرية لتجارة الجملة، والمجمعات الاستهلاكية.

وأضاف «الدليل»، أن منتجات شركة قها تصل إلى ما يقرب من 60 مليون مواطن على أرض مصر، مشيرًا إلى أن الشركة خلال العام المالي السابق حققت رقم مبيعات لم يتحقق منذ 3 أو 4 سنوات سابقة، أي ما يقرب من 168 مليون جنيه مبيعات، بالإضافة إلى تصدير فوق الـ51 مليون، كل ذلك زيادة عن العام المالي السابق 2021/2022.

وتابع الدليل، أن قيمة المبيعات ما يقرب من 50% زيادة، وقيمة الإنتاج زيادة إلى ما يقرب من 10%، وفي قيمة المستهدف ما يقرب من 20%، وكل هذه الأرقام استطعنا أن نحققها خلال عام واحد فقط.

ولا ترتبط منتجات شركة قها ذات السمعة التاريخية الممتدة بالمستهلك المحلي فحسب وإنما امتد الإقبال عليها بين الأسواق التصديرية.

ومع زيادة تشجيع المنتج المصري، حققت شركة «قها» طفرة كبرى على مستوى الإنتاج والمبيعات والتصدير، بما أعاد أحد أقدم قلاع الصناعات الغذائية في مصر إلى دائرة الأضواء من جديد.

«قها» التي ارتبطت في أذهان المصريين بجودة منتجاتها من الفول والمربى والعصائر والخل والصلصة وغيرها من الأغذية المحفوظة، الآن تشهد إقبالاً كبيرًا من داخل مصر وخارجها لزيادة حجم توريداتها يوميًا، نظرًا لجودتها العالية وأسعارها المنافسة وشهرتها بين مختلف الأجيال في الأسواق.