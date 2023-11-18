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تحرير 55 محضرا تموينيا ضد مخابز بلدية خلال أسبوع في بني سويف

كتب:

عمرو رجب
12:11 م | السبت 18 نوفمبر 2023
المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين ببني سويف

المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين ببني سويف

أعلن المهندس وصفي عبد الله، وكيل وزارة التموين بمحافظة بني سويف، تحرير 55 محضرا تموينيا متنوعا ضد مسؤولي مخابز بلدية، لعدم التزامها بتعليمات التشغيل اللازمة، وذلك خلال عدة حملات شنتها المديرية على مدار الأسبوع المنقضي.

محاضر تموينية لمخابز بلدية في بني سويف

وقال «عبد الله»، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن المديرية شنت عدة حملات تموينية متنوعة على المخابز خلال الأسبوع المنتهي، أسفرت عن تحرير 55 محضرا لمخالفات بالمخابز، بواقع 9 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و23 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات.

تحرير محاضر تصرف في حصة الدقيق

كما شملت الحملات التموينية التي شنتها مديرية التموين في بني سويف، تحرير 5 محاضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و3 محاضر لعدم صرف بون للمواطنين، ومحضرين لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، ومحضر لعدم وجود ميزان معتمد، بجانب محضرين للتوقف الكلي عن الإنتاج و4 محاضر للتصرف في 24 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كيلوجراما.

تكثيف الرقابة على المخابز

وشدد وكيل وزارة التموين في بني سويف، على تكثيف الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري، وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة.

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بقلم عمرو رجب