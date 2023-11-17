"مصيلحي": طرحنا السكر في "مجمعات التموين" بسعر 27 جنيهاً

وعد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بحدوث انفراجة في سلعة السكر خلال اليومين المقبلين بحد أقصى خلال الثلاثة أيام المقبلة، قائلاً إنه خلال الشهر الماضي فقط ارتفع سعر السكر من 650 دولاراً للطن إلى 780 دولاراً للطن، ومن ثم الدولة مسؤولة عن التموين وتوفر احتياطي استراتيجي.

الاحتياطي الاستراتيجي للسكر

وأضاف «مصيلحي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «ON»، ويقدمه الإعلامي خالد أبوبكر، أن الاحتياطي الاستراتيجي للسكر بوزارة التموين 5 أشهر ونصف، وجرى استيراد 100 ألف طن، وستصل خلال 3 أيام.

ولفت إلى أنه سيجري عمل شبكة توزيع، كما أن اختلاف الأسعار ليس معناه اختلافاً في درجات إلا في أشياء قليلة، وسعر السكر في التموين 12 جنيهاً و60 قرشاً للكيلو، وهذا السعر لا يتغير حفاظا على الأمن الغذائي للفئات الكثيرة التي تحتاج إلى ذلك.

نعمل وفق خطة قوية

وأشار إلى أن الوزارة طرحت بمجمعاتها وببعض السلاسل السكر بسعر 27 جنيهاً: «نعمل وفق خطة قوية لحل الأزمة، موسم القصب سيبدأ في 15 يناير وسيلبي احتياجاتنا من السكر».