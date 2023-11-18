كل ما تريد معرفته عن الحصول على ترخيص لركن السيارة أمام المنزل

في كثير من الأحيان، يحتاج العديد من المواطنين إلى الحصول على ترخيص لركن سيارته أمام المنزل، وجاء قانون تنظيم انتظار السيارات لعام 2020 ليجعل الكثير من المواطنين يتساءلون عن الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على ترخيص لحجز مكان انتظار سيارة أمام المنزل.

وحدد قانون تنظيم انتظار السيارات لعام 2020 الشروط والمستندات الطلوبة للحصول على ترخيص لحجز مكان انتظار للسيارة أمام المنزل، وجاءت تلك الشروط كالتالي:

المستندات المطلوبة للحصول على تصريح لحجز مكان انتظار السيارة

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالشخص الذي يريد حجز مكان لانتظار السيارات.

- تقديم صورة من رخصة السيارة، مع إحضار الأصل للاطلاع عليه.

- تقديم المستندات السالف ذكرها مع طلب حجز مكان الانتظار، وذلك في المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.

- وبعدها يتم معاينة المكان من قبل الحى خلال يومين من تقديم الطلب.

ضوابط تحديد رسوم انتظار السيارات

- يتم تحديد ودفع رسوم الانتظار بالشهر.

- لم يتم تحديد مبلغ معين، وتنص المادة 3 من القانون على أن تحديد مقابل انتظار المركبات على حسب المساحة والموقع الجغرافي.

- عند الحصول على ترخيص يتم إصدار إيصال ولافتة باسم المشترك ويتم وضعها مكان حجز السيارة.

- يقوم الراغب في حجز مكان بشراء الحواجز التي يرغب بها لحجز مكان السيارة.

خطوات حجز مكان انتظار سيارة أمام المنزل

- يتم عرض الطلب الخاص بحجز مكان انتظار السيارة الذي يتم تقديمه في الحي على المرور، ثم يتم عرضه على رئيس الحي.

- وبعدها يتم معاينة المكان ووضع لافتة باسم المواطن مكان الانتظار.

- ثم يتم دفع الاشتراك الشهري، ومن الممكن أن يتم دفع الاشتراك بشكل شهري أو سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي حسب الرغبة.