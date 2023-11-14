رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالقاهرة

كتب:

محمد بركات
04:16 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات.

وكان قسم شرطة المعصرة، تلقى بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها أمام العقار محل سكنه.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (شخصان – لهما معلومات جنائية – مقيمان بمحافظة الجيزة)، وأنهما قاما بسرقة السيارة بأسلوب «السحب»، باستخدام سيارة ربع نقل مطموسة اللوحات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما فرد خرطوش، والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافا ببيعها لدى عميلهما «سيئ النية» (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة) وأمكن ضبطه.

وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها، وبمناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بذات الأسلوب، وقيامهما بارتكاب واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اقرأ المزيد:

ضبط 2 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك بالشرقية 

ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في ميت غمر بالدقهلية

ضبط 57 مخالفة تموينية في حملات على المخابز والأسواق بالدقهلية

ضبط 240 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامي في المنوفية

ضبط شخص تاجر في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالبحيرة

ضبط عاطلين اثنين لاتجارهما في الألعاب النارية بالإسكندرية

ضبط 62 ألفا و48 مخالفة متنوعة في حملات لتحقيق الانضباط المروري خلال 24 ساعة
بقلم محمد بركات