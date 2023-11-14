ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات.

وكان قسم شرطة المعصرة، تلقى بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها أمام العقار محل سكنه.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (شخصان – لهما معلومات جنائية – مقيمان بمحافظة الجيزة)، وأنهما قاما بسرقة السيارة بأسلوب «السحب»، باستخدام سيارة ربع نقل مطموسة اللوحات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما فرد خرطوش، والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافا ببيعها لدى عميلهما «سيئ النية» (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة) وأمكن ضبطه.

وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها، وبمناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بذات الأسلوب، وقيامهما بارتكاب واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.