صندوق «تحيا مصر» يخصص رقم حساب لاستقبال التبرعات لدعم أهل غزة

أطلق صندوق تحيا مصر، قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة تحت شعار «نتشارك من أجل الإنسانية»، انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

اطلاق أكبر قافلة لدعم الأشقاء في غزة

وتضم القافلة 190 حاوية بها 2510 أطنان، محملة بكل الاحتياجات الضرورية والملحة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وتخفيفًا عن المنكوبين جراء الأحداث الدامية وأعمال العنف، التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

كما شملت القافلة الإغاثية الشاملة المستلزمات الطبية والمساعدات الإنسانية والمواد الغذائية، وتسعي مبادرة «نتشارك من أجل الإنسانية» إلى تشجيع كل أطراف العمل المجتمعي على وتدعيم روح التكافل والتضامن بين الشعوب، وتعظيم دور المجتمع المدني في شتى المجالات.

التبرع لصالح غزة من خلال صندوق تحيا مصر

وفي هذا الإطار، خصص صندوق تحيا مصر الحساب رقم (037037- إغاثة أهل غزة) في كل البنوك، من داخل وخارج مصر بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، فضلا عن استقبال المساهمات عبر الموقع الإلكتروني www.tahyamisrfund.org لإغاثة أهل غزة، وتلبيةً للاحتياجات المعيشية والدوائية للأشقاء الفلسطينيين.