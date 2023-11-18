أسعار الذهب العالمية تحقق مكاسب كبيرة خلال 4 أسابيع بفضل تراجع الدولار

ارتفت أسعار الذهب عالميا خلال الأسبوع الماضي ليسجل أكبر مكسب أسبوعية في 4 أسابيع، في ظل تراجع مستويات الدولار وعوائد السندات الأمريكية، وسط تزايد التوقعات بأنّ البنك الفيدرالي قد انتهى من تشديد سياسته النقدية.

وسجل الذهب الفوري ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.2% ليحقق مكاسب بمقدار 42 دولار، وسجل أعلى مستوى خلال الأسبوع عند 1993 دولارا للأونصة وهو أول أسبوع يحقق فيه مكاسب بعد أسبوعين من الخسائر.

بيانات تدعم ارتفاع الذهب

وكشف تحليل جولد بيليون، عن أنّ تباطؤ ضغوط التضخم والضعف المتزايد في سوق العمل الأمريكي، أدى إلى بدء الأسواق في التشكيك في خطة البنك الاحتياطي الفيدرالي لإبقاء سياسة التشديد النقدي، ما وفر زخمًا جديدًا للذهب.

وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر إلى المستوى 3.2% بأقل من التوقعات 3.3% والقراءة السابقة 3.7%.

أما عن مؤشر طلبات إعانات البطالة الأسبوعية فأظهر ارتفاع أكبر من المتوقع عند 231 ألف مقارنة مع القراءة السابقة بقيمة 218 ألف والتوقعات عند 221 ألف.

ورغم إنهاء أسعار الذهب تداولات الأسبوع بمكاسب قوية إلا أنّ الأسعار تراجعت يوم الجمعة عند الإغلاق من أعلى مستوى سجلته لتغلق عند المستوى 1980 دولارا للأونصة.

وخلال الأسبوع انخفض الدولار بشكل كبير بسبب ضعف بيانات التضخم التي زادت التوقعات بأنّ الفيدرالي لن يقدم على رفع الفائدة من جديد، فقد انخفض مؤشر الدولار خلال الأسبوع بنسبة 1.9% ليسجل أدنى مستوى منذ 11 أسبوعا.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب العالمية

وأشار تحليل جولد بيليون إلى أنّ كل هذه العوامل ساعدت الذهب على الارتفاع خلال الأسبوع الماضي، لكن يبدو أنّ السوق يحتاج إلى حافز جديد حتى يستطيع اختراق المستوى 2000 دولار والاستقرار فوق هذا المستوى، وقد يجد هذا الحافز من المزيد من التباطؤ في البيانات الاقتصادية التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي.

وقد يجد الذهب الحافز من تزايد القلق في الأسواق بشأن حجم الدين الأمريكي المتزايد، خاصة أنّ الملاحظ أنّ الديون السيادية الأمريكية أصبحت أقل جاذبية مع استمرار نمو الديون، وقد اتضح هذا خلال المزاد المخيب للآمال للأوراق المالية لأجل 30 عامًا الأسبوع الماضي.

أزمة الديون في الولايات المتحدة ستكون إيجابية للغاية بالنسبة للذهب، لكن الولايات المتحدة لديها الكثير من الأدوات التي يمكنها استخدامها لتحمل الكثير من الديون، لذلك فمن غير المرجح أن نشهد أزمة في أي وقت قريب، ولكن المخاوف وحده وعدم اليقين كافي للتأثير بشكل إيجابي ولو محدود على أسعار الذهب.