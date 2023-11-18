تعرف على سؤال ورابط مسابقة «المبشرون بالجنة» السؤال السابع عشر

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عبر صفحتها الرسمية، سؤال مسابقة «المبشرون بالجنة» السؤال السابع عشر، إذ إنّ مسابقة المبشرين بالجنة، يومية بالتعاون بين إذاعة القرآن الكريم وبين وزارة الأوقاف، حيث يهتم كثيرون بالمشاركة في المسابقة، وسعوا إلى معرفة سؤال مسابقة المبشرين بالجنة وتحديدا السؤال السابع عشر.

مسابقة «المبشرون بالجنة» السؤال السابع عشر

وعن تفاصيل مسابقة المبشرين بالجنة السؤال السابع عشر، فقد أفادت إذاعة القرآن الكريم أنه جاء كالتالي:

«حياة الصحاية مليئة بحياة التضحية والفداء، نصرة لدين الله، وضرب الصحابة أعظم أمثلة للإيثار والثبات، وتحمل الأذى، ومن هؤلاء الصحابة هو الصحابي الجليل مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله عنه من السابقين الأولين، وبشره رسول الله بالجنة، وكان من المستضعفين وكان يعذب حين أسلم ليرجع عن دينه، وكان إذا اشتدوا عليه في العذاب كان يقول أحد أحد، ويقولون له قل كما نقول، فيقول لساني لا يحسنه، حتى أعتقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وشهد مع الرسول بدر وأحد، وأذن يوم فتح مكة على ظهر الكعبة».

بشره الرسول بالجنة وكان من المستضعفين

ولما توفي رسول الله ترك الآذان، وقد روي أنه لما توفي رسول الله أذن رضي الله عنه ورسول الله لم يقبر، فكان إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، انتحب الناس في المسجد، فلما دفن رسول الله قال له أبو بكر أذن، فقال إن كنت قد اعتقتني لأكون لك فليكن ما تريد، وإن كنت أعتقتني لله فخلني لمن أعتقتني له، فقال ما أعتقتك إلا لله، فقال إني لأ أوؤذن لأحد بعد رسول الله، قال فذاك إليك. فمن هو هذا الصحابي الجليل"، وللاشتراك في المسابقة اضغط على الرابط هنـا.