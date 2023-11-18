أحدث مسابقات «الأوقاف».. أفضل أداء دعوي والجوائز تصل إلى 200 ألف جنيه

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن أحدث مسابقاتها التي تحرص على تدشينها، بعنوان «مسابقة أفضل أداء دعوي بالمديريات» والتي تضمنت تحفيز وتشجيع للمتميزين دعويًا، إذ تقرر صرف مكافأة تميز لأفضل المديريات أداء دعويا خلال الفترة المتبقية من العام الحالي 2023، في إطار حرص الوزارة على تشجيع المتميزين، كما رصدت الوزارة عدد من الجوائز للفائزين.

شروط مسابقة أفضل أداء دعوي

وحول شروط مسابقة أفضل أداء دعوي بالمديريات فقد جاءت كالتالي:

- تميز لأفضل المديريات أداء دعويا خلال الفترة المتبقية من العام الحالي 2023.

- التميز في القوافل الداخلية وتغطيتها لجميع أطراف المحافظة.

- التميز في الأسابيع الدعوية وشمولها لمدن المحافظة والمقارئ القرآنية.

- التميز في مجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

- التميز في أنشطة البرنامج التثقيفي للطفل وبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات.

- الانضباط الدعوي.

- الالتزام بوقت الخطبة وموضوعها ورفع أفضل الأنشطة لديها.

قيمة المكافأة

وستكون مكافأة التميز في مسابقة أفضل أداء دعوي بالمديريات على النحو التالي:

- يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة قدرها 75 ألف جنيه موزعة كالتالي:

20 ألف جنيه لمدير المديرية.

10 آلاف جنيه لوكيل المديرية (المديريات أ).

10 آلاف جنيه لمدير الدعوة.

5 آلاف جنيه لأفضل مدير إدارة.

5 آلاف جنيه لأفضل إمام مسجد.

بينما توزع 25 ألف جنيه بمعرفة مدير المديرية واعتماد رئيس القطاع الديني على أفضل المشاركين من غير من ذكروا.

- أما صاحب المركز الثاني فيحصل على جائزة قدرها 50 ألف جنيها، وتوزع أيضا كالتالي:

12 ألف جنيه لمدير المديرية.

6 آلاف جنيه لوكيل المديرية ( المديريات أ ).

6 آلاف جنيه لمدير الدعوة.

3 آلاف جنيه لأفضل مدير إدارة.

3 آلاف جنيه لأفضل إمام مسجد.

20 ألف جنيه توزع بمعرفة مدير المديرية واعتماد رئيس القطاع الديني على أفضل المشاركين من غير من ذكروا.

- ثم يحصل المركز الثالث على جائزة بقيمة 30 ألف جنيها كالتالي:

8 آلاف جنيه لمدير المديرية ٤ آلاف جنيه لوكيل المديرية ( المديريات أ ).

4 آلاف جنيه لمدير الدعوة.

2500 جنيه لأفضل مدير إدارة.

2500 جنيه لأفضل إمام مسجد.

بالإضافة إلى 9 آلاف جنيه توزع بمعرفة مدير المديرية واعتماد رئيس القطاع الديني على أفضل المشاركين من ذكروا.

جوائز فردية في مسابقة الأوقاف

رابعا: تسع جوائز فردية في مسابقة أفضل أداء دعوي بالمديريات قيمة كل جائزة خمسة آلاف جنيه للأفضل أداء وتميزا من غير المديريات الفائزة بالمراكز الثلاثة.

وفي حالة عدم وجود وكيل للمديرية يتم توزيع المبلغ الذي كان مقررا له بمعرفة مدير المديرية واعتماد رئيس القطاع الديني على أفضل المعاونين في نجاح العامل من العاملين بالمديرية.