«المصري للتأمين» يستعرض أهمية وجود غطاء تأميني للمديرين ومجالس الإدارات

استعرض الاتحاد المصرى للتأمين، تأمين مسؤولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارات، باعتباره أكثر منتجات التأمين مناقشة والأقل فهماً و يحمي هذا النوع من التأمين حقوق جميع الأطراف ويشكل درع حماية لحقوق المساهمين وخاصة في الشركات أو المؤسسات ذات حجم أعمال كبيرتأمين مسؤولية المديرين وأعضاء مجالس الإداراتواشارت نشرة الاتحاد الاسبوعية، الى ان هذه وثيقة التأمين هذه توفر التغطية لمسؤولية مديري الشركات غير الربحية والربحية والخاصة لحمايتهم من المطالبات التي قد تنشأ عن القرارات والإجراءات التي يتخذونها في حدود واجباتهم اليومية.

نطاق الغطاء التأمين

ويشمل نطاق الغطاء التأمين، المؤمن عليهم، وتعويض الشركة، وتكاليف التمثيل القانونى.

كما أشارت النشرة إلى التغطيات الإضافية للوثيقة وأيضاً الاستثناءات واستعرضت آلية عمل تأمين مسؤولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارات، حيث يتم مقاضاة المديرين لمجموعة متنوعة من الأسباب المتعلقة بأدوارهم في الشركة.

حالات مقاضاة المديرين

الإخلال بالواجب الائتماني الذي يؤدي إلى، خسائر مالية أو إفلاس، تحريف أصول الشركة، سوء استخدام أموال الشركة الاحتيال، عدم الالتزام بقوانين مكان العمل، وسرقة الملكية الفكرية وعدم احترام قوانين حماية المنافسة.

واشار الاتحاد المصري للتأمين، إلى أهمية وجود تغطية تأمين مسؤولية للمديرين وأعضاء مجالس الإدارات ، والأسباب الرئيسية التي تجعل الشركات تحتاج إلى هذا النوع من التأمين وهي:

1. تنفيذ عمليات المراجعة والعمليات الداخلية.

2. توسيع المساءلة الفردية للمدراء والمسؤولين عن سوء الإدارة وعدم الإفصاح.

3. التركيز المتزايد على دور المدراء غير التنفيذيين.

4. زيادة الإفصاح والاتصال مع المساهمين والمجتمع.

5. الحاجة إلى الإعلان عن مصادر الدخل التي قد تكون إما مباشرة أو غير مباشرة، وكذلك الالتزام بعمليات الترخيص ذات الصلة.

يرى الاتحاد أهمية هذا النوع من التأمين للشركات واهمية التوعية به و بالمطالبات التي قد تنشأ عنه لأنه في كثير من الأحيان يمكن أن تكون القرارات والإجراءات التي يتخذونها المديرين في حدود واجباتهم موضع تساؤل قد يترتب عليه قيام العميل برفع دعوي قضائية ضد مديرين ومسؤولين الشركة بكونهم المسؤولين عن خسارة أرباحهم أو تعطيل أعمالهم.

وقد كان للجان الفنية في الاتحاد المصري للتأمين السبق في تطوير واعتماد وثيقة مسئولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارات من خلال اللجنة العامة للحوادث المتنوعة.

وإيماناً من الاتحاد المصرى للتأمين بأهمية الدور الذى يمكن أن تلعبه صناعة حيوية مثل صناعة التأمين في المساعدة في معالجة أو محاولة التخفيف من الآثار التي تنشأ عن مطالبات هذه الوثيقة، فقد تم إعداد هذه النشرة لإلقاء الضوء على إحدى التغطيات العالمية التي تعالج جزء من هذه المشكلات.