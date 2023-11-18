فوز براعم المصري تحت 10 أعوام على المريخ 3-1 في بطولة بورسعيد لكرة القدم

فاز فريق براعم المصري تحت 10 أعوام «الفئة العمرية 2013» بقيادة الكابتن مهاب السقا، على ضيفه فريق المريخ بـ3 أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب الهدف ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة منطقة بورسعيد لكرة القدم للفئة العمرية ذاتها.

أهداف المباراة

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، وفي الشوط الثاني ينجح نسورنا الصغار في إحراز 3 أهداف سجلها عمر عبدالهادي وأدهم العتر ومحمود عباس في الوقت الذي سجل فيه المريخ هدفه الوحيد لتنتهي المباراة بفوز النادي المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

قائمة المصري في المباراة

وأعلن المركز الإعلامي للنادي المصري أن قائمة المصري في المباراة ضمت محمد رضا ،عدي التابعي ، أدهم عبد الله ، أحمد السعيد ، مصطفى مزروع ، مالك حسن ، محمد جلال ، محمد بوسكا، أحمد فرج ، مصطفى محمد ، ياسين غريب ، إبراهيم فراج، يوسف سامي ، يوسف زكريا ، محمود هاني ، محمود عباس ، محمد سمير ، ريان فرحات ، عمر عبد الهادي ، علي أسامة ، أدهم سعد الله ، أدهم رمضان ، آدم رمضان ، آدم أبو موسى ، عدي العباسي ، أحمد الحلوجي.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من : ك. مهاب السقا مدربًا عامًا ، ك. إسلام طه مدربًا مساعدا ، ك. خالد سمير «السامبا» مدربًا لحراس المرمى، ك. حسام القليوبي أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك. عبد الغفار شاهين إداريًا، فيما يتكون جهاز الإشراف من : ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. مجدي الشناوي مساعد مدير القطاع للبراعم ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى ، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين.