مليون جنيه إيرادات الأفلام المصرية في السينمات خلال 24 ساعة

عادت إيرادات أفلام السينما المصرية إلى الارتفاع مرة أخرى بعد طرح فيلم «بلموندو» خلال الأيام الماضية، حيث حققت الأفلام المعروضة حاليا إيرادات وصلت لـ مليون و56 ألف جنيه عن أمس الجمعة، وذلك وفقا لتقرير الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

تصدر فيلم «بلموندو» قائمة إيرادات الأفلام المصرية محققا 486 ألف جنيه، بينما تراجع فيلم «فوي فوي فوي» إلى المركز الثاني لـ 192 ألف جنيه، يليه فيلم «وش في وش» في المركز الثالث بـ 152 ألف جنيه، وحقق فيلم «العميل صفر» بـ 120 ألف جنيه.

«حسن المصري» يحقق 6 آلاف جنيه.. و«البعبع» في المركز الأخير

وفي المركز الخامس في شباك التذاكر جاء فيلم «الخميس اللي جاي» بـ 96 ألف جنيه، بينما لم يحقق فيلم «سكر» سوى 13 ألف جنيه، وفي المركز السابع فيلم «حسن المصري» بـ 6 آلاف جنيه، وفيلم «أولاد حريم كريم» في المركز الثامن بـ 5.5 آلاف جنيه، يليه في المركز التاسع «بيت الروبي» محققا 4.8 ألف جنيها، بينما جاء في المركز الأخير فيلم «البعبع» محققا 4.3 آلاف جنيه.