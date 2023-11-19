في ذكرى وفاة خيرية أحمد الـ12.. ماذا قال نجلها عن حياتها الأسرية؟

12 عامًا تمر على ذكرى وفاة الفنانة خيرية أحمد، التي رحلت عن دنيانا في مثل هذا اليوم 19 نوفمبر عام 2011، بعد رحلة عطاء فني ومشوار بدأته في خمسينيات القرن الماضي، نجحت خلالها أن تترك بصمتها المميزة مع كل شخصية كانت تطل بها على جمهورها سواء على شاشتي السينما والتليفزيون أوعلى خشبة المسرح أو أمام ميكروفون الإذاعة.

ذكرى وفاة خيرية أحمد

تركت الفنانة خيرية أحمد، التي يمر ذكرى وفاتها اليوم ما يزيد عن 250 عملا فنيا ما بين سينما ودراما ومسرح وإذاعة، وخطفت الأنظار إليها خلال عملها مع فرقة ساعة لقلبك، وتقديمها اسكتشات فكاهية مع فؤاد المهندس، وعبارتها الشهيرة التي تقولها بهدوء شديد «محمود يا حبيبي».

تزوجت خيرية أحمد، من الكاتب يوسف أبو عوف، وأثمرت هذه الزيجة عن ابنهما الوحيد كريم، والذي وصف والدته في لقاء تليفزيوني بعد وفاتها، أنها كانت محبوبة من الناس والجمهور في الشارع، لأن طبيعتها في الحقيقة بسيطة غير متكلفة.

أصولها من الصعيد

وأشار إلى أن والدته أصولها صعيدية باعتبارها من مواليد أسيوط، وعاشت في المنيا، حتى جاءت للقاهرة والدرب الأحمر، مؤكدًا أنها كانت على صلة بأبناء المنطقة حتى وفاتها «كانت ربة أسرة عاشقة للجلوس في المنزل والمطبخ ومشاهدة التليفزيون، ولا تخرج إلا إذا كان لديها ارتباطات».