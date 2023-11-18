رئيس الوزراء: الدولة تشجع وتدعم المصانع الجديدة لتقليل فاتورة الاستيراد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تشجع وتدعم المصانع الجديدة، لتقليل فاتورة الاستيراد والطلب على الدولار، من أجل كسر الأزمة الاقتصادية التي يجب أن يتعلم منها الجميع.

مدبولي: أزمة العملة والدولار عابرة

وشدد «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي، يعقده الآن في مدينة العاشر من رمضان، على أن الأزمة التي تمر بها مصر الآن، فيما يخص العملة والدولار، عابرة، وستنتهي خلال فترة بسيطة، لكن يجب أن نتعلم منها، وأن نتحول لدولة تمتلك مقدرات الإنتاج الخاص بنا، والمقدرات بأكبر قدر ممكن.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يؤمن بقدرات هذه الدولة ويستثمر مئات الملايين من الدولارات في مصانع خلال فترة زمنية قليلة، مؤكدا: «هم يعون إمكانيات مصر وقدراتها ولذلك يستثمرون لدينا».

مدبولي: نجتمع بشكل دوري مع المستثمرين

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه يجري الاجتماع بشكل دوري مع المستثمرين، وشغل الدولة الشاغل اليوم هو الصناعة من أجل تغطية احتياجات السوق المحلي، ونقدم كل الدعم لكل رجال الصناعة المصريين والأجانب، مشددا على أن مصر تمتلك كل المقومات لنجاح قطاع الصناعة.