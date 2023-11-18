معلمو ببا ببني سويف يعقدون مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

عقدت نقابة المعلمين بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، برئاسة عزمي محمد نقيب معلمي ببا، اليوم السبت، مؤتمرًا حاشدًا، لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، ضمن سلسلة مؤتمرات أطلقتها النقابة.

استكمال بناء الجمهورية الجديدة واستمرار عجلة التنمية

وتضمن المؤتمر تعريف المعلمين بحقوقهم السياسية والدستورية وحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتأييد وحشد المواطنين، رافعين شعار استكمال بناء الجمهورية الجديدة، واستمرار عجلة التنمية والحفاظ على مكتسبات الدولة واستقرارها.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عاشور مدير إدارة ببا التعليمية، ومدحت صلاح رئيس مدينة ببا، والقمص غبريال وكيل مطرانية ببا ونائب رئيس بيت العائلة المصرية، وجموع من المعلمين.

دقيقة حداد على شهداء الشعب الفلسطيني

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على ضحايا الشعب الفلسطيني في غزة، وعرض لإنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

رد الجميل للرئيس السيسي

وفي بداية كلمته رحب عزمي محمد نقيب معلمي ببا بالحضور، مؤكدا على أن الوقت قد حان لرد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسي، معلنًا أن الجميع يتطلع ويسعى إلى استمرار الاستقرار، ودعم جهود التنمية في كل القطاعات، ونشر الوعي بين المواطنين وحثهم على ضرورة المشاركة السياسية والنزول للإدلاء بأصواتهم.

كما ألقى القمص غبريال وكيل مطرانية ببا، كلمة عن ضرورة مشاركة الجميع في الاستحقاق الانتخابي القادم والأدباء بأصواتهم لأن الصوت أمانة.