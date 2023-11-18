سقوط طائرة مسيرة في مستوطنة سديروت.. وصافرات الإنذار تدوي بشمونة

سقطت طائرة مسيرة في مستوطنة سديروت، ولا توجد إصابات، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، ودوت صفارات الإنذار أيضا في كريات شمونة ومرجليوث عند الحدود اللبنانية.

«مدفعية» الاحتلال الإسرائيلي تستهدف جنوب لبنان

وتستهدف «مدفعية» الاحتلال، أطراف «العديسة» و«كفر كلا» جنوب لبنان، ويشن الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة في هذه الأثناء غرب خان يونس بقطاع غزة.

وقال السفير إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان، إن الحرب في غزة ضد الأطفال والنساء والمستشفيات والكنائس، موضحا أن القانون الإنساني سقط بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأضاف مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان، في تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»: «نتحرك دوليا، لكن إسرائيل فوق القانون.. والعدالة انتقائية»، موضحا: «نتحرك دوليا لملاحقة إسرائيل على جرائمها في قطاع غزة».