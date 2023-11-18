تفاصيل الشهادة الثلاثية من بنك التنمية الصناعية.. عائد يصل لـ18.50%

تقدم البنوك المصرية، خلال الفترة الحالية للمواطنين شهادات ادخارية سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، ومن ضمن تلك الشهادات التي يقدمها بنك التنمية الصناعية الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل الشهادة الثلاثية داخل بنك التنمية الصناعية والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل الشهادة الثلاثية

- تصدر الشهادة بفئة تبدأ قيمتها الأسمية للشهادة الواحدة 5000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

- الشهادة أسمية ولا يجوز التنازل عنها.

- تصل مدة الشهادة إلي 3 سنوات.

- دورية صرف اسبوعي بعائد 16.50%.

- كما يتم صرف العائد شهريا بقيمة 17.00%.

- دورية صرف ربع سنوي بعائد 17.25%.

- فيما يصل العائد النصف سنوي إلي 17.50%

- دورية صرف سنوية بعائد 18.50%.

- يمكن شراء الشهادات بأسماء الغير وأسماء القصر بالشروط والأحكام المنظمة لها بتعليمات البنك.

- لا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضى ستة أشهر من تاريخ الإصدار.

- يبدأ احتساب العائد من اليوم التالي للشراء.

شروط الاسترداد والاقتراض

- في حالة استرداد الشهادة قبل تاريخ الاستحقاق يتم إعادة احتساب العائد على أساس العائد المستحق عن الشهور الكاملة فقط.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة في حدود 95% من قيمتها الأسمية.