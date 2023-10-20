شهادة ادخارية من بنك التنمية الصناعية تحقق 117 ألف جنيه ربحا في يوم واحد

يهتم قطاع كبير من المواطنين بالبحث عن أفضل الأوعية الاستثمارية بمعدل عائد سريع ومضمون، وتعتبر الشهادات الادخارية التي تقدمها البنوك المصرية أحد أهم الطرق الأمنة لحفظ قيم رؤوس الأموال وتنميتها، لاسيما الشهادات ذات العائد المدفوع مقدماً، حيث توفر للمواطنين سرعة استغلال العائد في أنشطة استثمارية أو معيشية أخرى.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، كيفية تحقيق ربح يزيد عن 117 ألف جنيه في غضون 24 ساعة فقط، وذلك بعد شراء الشهادة التي يقدمها بنك التنمية الصناعية بعائد 39.14% يدفع مقدما، بالإضافة إلى شروط وقواعد شراء تلك الشهادة:

شروط شهادة بنك التنمية الصناعية

- الحد الأدنى لإصدار الشهادة 50 ألف جنيه للمرة الأولى ومضاعفات الـ5000 جنيه مصري بدون حد أقصى.

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- نسبة الفائدة 39.14 % من قيمة الشهادة مدفوعة مقدما.

- يصرف العائد بالكامل في اليوم التالي لتقديم طلب الشهادة.

- يمكن كسر الشهادة بعد مرور 6 اشهر من يوم العمل التالي لتاريخ ربطها، وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالبنك.

تحقيق عائد يزيد عن 117 الف جنيه

ويمكن للمواطنين تحقيق عائد 117.420 الف جنيه، عند شراء شهادة بنك التنمية الصناعية «اختيارك» بمبلغ 300 ألف جنيه، على سعر عائد 39.14% مقدما يصبح أمام العميل تحقيق ربح 117.420 ألف جنيه في خلال يوم واحد فقط من شراء الشهادة.