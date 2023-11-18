مصادرة عربات حنطور في حملة مكثفة لفرض الانضباط بكورنيش أسوان

شنت الجهات التنفيذية في محافظة أسوان حملة مكثفة على عربات الحنطور، في إطار جهودها لتحقيق الانضباط والتنظيم مع بداية موسم السياحة الشتوية الذي تشهده المحافظة.

وأسفرت الحملة عن مصادرة 15 حنطور، والتحفظ على 3 سائقين وإحالتهم إلى قسم المرافق بمتابعة العميد أحمد عز، مدير عام الأمن بالمحافظة، وبالتعاون مع محمد مندور، مدير المتابعة الميدانية، وقوات الشرطة المرافق وشرطة المرور.

حملات مكثفة لرصد المخالفات بتوجيه من محافظ أسوان

تأتي هذه الحملات بناءً على توجيهات اللواء أشرف عطية، الذي تم تكليفه بتنظيم حملات مكثفة لاستعادة الانضباط في استخدام عربات الحنطور ومركبات التوك توك والتروسيكل والموتوسيكل.

من جانبه وجه محافظ أسوان باتخاذ إجراءات رادعة حيال بمجرد رصد حصان أو دابة يتم ضبطها وكذلك منع استخدام عربات الحنطور على كورنيش النيل، وتحديد مواعيد وتوقيتات لاستخدامها بناءً على توجيهات الشركات السياحية المنظمة.

رقابة مرورية تشهدها المحافظة مع موسم الشتاء

وتزامن ذلك مع زيادة الرقابة المرورية على مركبات التوك توك والتروسيكل والموتوسيكل وغيرها، وتقليل التوقفات غير المنظمة للسيرفيس.

وشدد المحافظ على أهمية زيادة المساحات الزراعية والمسطحات الخضراء وزراعة الأشجار، سواء على طول كورنيش النيل أو الشوارع الداخلية أو في الحدائق العامة والمتنزهات.