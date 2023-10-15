محافظ أسوان يوجه بإزالة الأشجار المعرضة للسقوط على طول كورنيش النيل

وجّه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، باتخاذ إجراءات لإزالة الأشجار المصابة بالنمل الأبيض والقرضة، على طول الكورنيش النيلي القديم في أسوان، لمنع سقوط الأشجار المصابة، فجأة على المشاة والمركبات، وللحفاظ على سلامتهم.

وأصدر محافظ أسوان توجيهاته لإدارة الحدائق في المحافظة، بقيادة المهندس محمد حسن، بتنفيذ عملية حصر دقيقة لهذه الأشجار للتعامل العلمي والدراسات المستقبلية المتعلقة بها، بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

جزء من مشروع ممشى أهل مصر

يأتي هذا الإجراء جزء من مشروع «ممشى أهل مصر» لتطوير الكورنيش، وتعزيز جمالياته وحضارته، بينما جرى تكليف فرق للمرور على جميع المناطق السكنية والشوارع الرئيسية والميادين داخل مدينة أسوان، للكشف عن الأشجار المصابة والتعامل معها بشكل فوري.

وبناءً على توجيهات المحافظ، بدأت لجنة متخصصة من مهندسي إدارة الحدائق بتفحص جميع أنواع الأشجار، بما في ذلك البونسيانا والفيكس نيتدا والكيناكاربس والبامبكس ولسان العصفور والسرسوع والكايا، ولاحظت وجود أشجار مصابة بالنمل الأبيض والقرضة، بالإضافة إلى انتشار الفطريات على بعضها.

من جانبه، أوضح مدير إدارة الحدائق، أنه وفقًا لتوجيهات المحافظ، يجرى تكثيف زراعة الأشجار على طول الكورنيش النيلي وفي المناطق السكنية المختلفة، لزيادة مناطق الظل، ومواجهة ارتفاع درجات الحرارة وأشعة الشمس، خاصة خلال فصل الصيف.

المحافظة توفر مصادر المياه للأشجار على طول كورنيش النيل

وتهدف هذه الإجراءات إلى تحسين المظهر الجمالي للكورنيش، وتوفير بيئة مريحة للمواطن والزوار من مختلف أنحاء العالم على طول الكورنيش النيلي القديم، الذي يشهد زراعة أشجار جديدة بانتظام، وتوفير مصادر مياه الري المستدامة لهذه الأشجار.