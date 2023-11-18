عالم أزهري: كل الغيبيات الكونية «مكشوفة» للنبي

رجح الدكتور يسري جبر، أحد كبار علماء الأزهر الشريف، أنه لم يكشف للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، عن كل الغيوب، حتى صار علم المولى – عز وجل – كله مكشوفاً له، ولكن كشف له عن جزء من الغيوب أراد الله من ذلك أن يعلمها لأمته.

«جبر»: كشف الله كافة الغيوب المتعلقة بغيبيات الكون للنبي

وأضاف «جبر»، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «اعرف نبيك»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ هناك قولا ذهب إليه العلماء، وهو كشف الله – عز وجل - كافة الغيوب المتعلقة بغيبيات الكون للنبي محمد – صلى الله عليه وسلم، لأنه رحمة العالمين للأكوان.

علم الله عز وجل

وتابع عالم الأزهر الشريف: «علم الله عز وجل يشمل ما أراد أن يخلقه من مكنون علمه القديم، وما لم يرد إظهاره، إنما كشف للنبي – صلى الله عليه وسلم من علم الله منا أراد له إظهاره لكن لم يكشف له ما لم يرد إظهاره له».