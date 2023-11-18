إزالة 66 حالة تعد على الأراضي الزراعية في حملة مكبرة بالإسماعيلية 

أعلنت محافظة الإسماعيلية اليوم السبت، أن حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية نجحت في إزالة 66 حالة تعدٍ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإزالة كافة التعديات على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها من التبوير أو البناء.

ونجحت الحملة في إزالة 66 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بمساحة فدان و5 قراريط عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان، تمت إزالتها بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

محافظ الإسماعيلية: غرفة طوارئ لمتابعة أي حالة تعدي

وقال اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية أنه جرى تشكيل غرفة أزمات بالتنسيق مع مديرية الزراعة للتحرك الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد.

وأضاف أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي، وكل من يثبت تورطه.

وأكد علي أن الدولة بكامل أجهزتها الأمنية والتنفيذية تتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية فهي حق أصيل للأجيال القادمة من خلال توفير الأمن الغذائي.