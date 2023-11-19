يواصل سعر الدولار اليوم الأحد 19-11-2023 في البنوك المصرية، ثباته منذ ختام تعاملات الخميس الماضي، إذ لم يطرأ على الأسعار أي تغير منذ بداية شهر نوفمبر الجاري، وفقاً لما أعلن عبر المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» سعر الدولار اليوم الأحد 19-11-2023 في البنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

يبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية في البنك الأھلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار اليوم الأحد في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.