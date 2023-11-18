«الأرصاد»: منخفض جوي يضرب المنطقة.. وانخفاض الحرارة غدا

قالت الدكتورة إيمان شاكر، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس بدءًا من غد، ستحدث فيه بعض التقلبات الجوية، مع وجود منخفص جوي قطبي، بدأ تأثيره على دولة تركيا، متجهًا إلى جزيرة قبرص، مؤكدة اتجاه هذا المنخفض، خلال الساعات المقبلة، إلى الحدود الشمالية الغربية لمصر.

نتائج المنخفض الجوي

وأضافت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على فضائية «dmc»، أن مشاكل هذا المنخفض، ستظهر في عدة ظواهر، منها مشكلة الرياح التي ستتعرض لها معظم مناطق الجمهورية، الذي سيتسبب في زيادة الشعور بانخفاض درجات الحرارة، وزيادة الشعور بالأتربة في بعض المناطق، مثل الصحراء الغربية وشمال الصعيد وسيناء، موضحة أن أكثر المناطق المتعرضة للأمطار التي ستنتج عن هذا المنخفض، مناطق الشمال أي محافظات السواحل.

اضطرابات الملاحة البحرية

وأشارت إلى وجود اضطراب في الملاحة البحرية، وأنه من الممكن أن يرتفع الموج لخمسة أمتار، مضيفة أن: «من الضروري الالتزام بلبس ملابس ثقيلة، وذلك بسبب زيادة الإحساس بانخفاض بدرجات الحرارة، كما يجب على السائقين القيادة بهدوء في الأماكن التي تسقط بها أمطار».