وزير التعليم ومحافظ الشرقية يفتتحان مدرسة جيهان عبد الحكيم في الزقازيق

افتتح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم السبت، مدرسة جيهان عبد الحكيم للتعليم الأساسي بقرية شرويدة، التابعة لمركز الزقازيق بالمحافظة، في إطار جهود الوزارة لتقديم تعليم جيد لأبنائها الطلاب في المحافظة، وإنشاء مدارس جديدة تساهم في تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول.

ورافق الوزير والمحافظ خلال الافتتاح، الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب محافظ الشرقية، واللواء يسري سالم، مساعد الوزير لشؤون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والمهندس محمد فؤاد الرشيدي، مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية، والدكتور هاني أباظة، عضو مجلس النواب، واللواء السعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للمشروعات بالمحافظة، وعدد من القيادات التعليمية والتنفيذية بالمحافظة.

حجازي: افتتاح مدارس جديدة يعكس التزامنا بتوفير تعليم عالي الجودة

وأكد الدكتور رضا حجازي، أن افتتاح مدارس جديدة يعكس التزام الوزارة بتوفير تعليم عالي الجودة، وبيئة تعلم محفزة للطلاب، بما يساهم في تحقيق النجاح والتفوق الأكاديمي للطلاب.

وتفقد الوزير والمحافظ المدرسة التي تبلغ مساحتها 2100 متر مربع، وتضم 18 فصلًا للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، و4 فصول رياض أطفال، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب بها 765، 199 بالمرحلة الابتدائية، و566 في الإعدادية.

كما تفقد الوزير والمحافظ غرفة المصادر والمكتبة؛ إذ تضم المدرسة غرف لـ«الشبكات، والمعلمين، والإخصائيين النفسيين والاجتماعيين»، وغرفة الكمبيوتر، فضلًا عن المعمل المطور، وغرفة المجالات.

محافظ الشرقية: نولي اهتماما كبيرا بقطاع التعليم

من جهته، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بقطاع التعليم، وتسعى جاهدة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإقامة منشآت وصروح تعليمة جديدة، تساهم في تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول، وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب، لتخريج أجيال قادرة على المساهمة في بناء وتنمية المجتمع.

جدير بالذكر أن الخطة العامة للأبنية التعليمية في المحافظة، تتضمن 142 مشروعا، بإجمالي 1881 فصلا.