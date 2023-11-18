بدء الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية بالمنيا غدا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بدء الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع غدا الأحد الموافق 19 نوفمبر الجاري في كافة قرى ومراكز المحافظة، وذلك في إطار خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية حفاظا على الثروة الحيوانية.

توفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة

وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة، والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين ودوره في حماية الماشية والحفاظ عليها، وكذلك مديرية الطب البيطري بتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية سواء من خلال القوافل المتنقلة أو الوحدات البيطرية الثابتة على مستوى المراكز، مناشدًا المربين وأصحاب رؤوس الماشية تقديم ماشيتهم للتحصين حفاظا على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض الوبائية .

توفير كافة أوجه الدعم لإنجاح الحملة

من جانبه، أكد الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا جاهزية 110 وحدات بيطرية على مستوى مراكز المحافظة التسعة لتغطية كافة القرى والتوابع طوال فترة الحملة من خلال اللجان البيطرية اليومية الثابتة والمتحركة المجهزة باللقاحات اللازمة، بالإضافة إلى لجان التأمين والترقيم وتسجيل الماشية، ولجان الإرشاد والتوعية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير كافة أوجه الدعم لإنجاح الحملة.