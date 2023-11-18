رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

تفاصيل مؤتمر المرشح الرئاسي فريد زهران في الفيوم اليوم

كتب:

سهيلة هاني
11:05 ص | السبت 18 نوفمبر 2023
مؤتمر فريد زهران بالبدرشين أمس

مؤتمر فريد زهران بالبدرشين أمس

تنظم حملة المرشح الرئاسي فريد زهرن، مؤتمرا جماهيرا مساء اليوم، بمحافظة الفيوم، لعرض البرنامج الانتخابي ومحاوره، وأعلنت الحملة أن هذا المؤتمر يأتي ضمن مجموعة من المؤتمرات التي تعقد للتعريف بالبرنامج الانتخابي للمرشح.

ملامح البرنامج الانتخابي

أوضحت حملة فريد زهران، في بيان، أنه سيجري عرض الملامح الأساسية للبرنامج الانتخابي خلال المؤتمرات بمحاوره الثلاثة، الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الساعة 6 مساء، بأرض نقابة التجاريين في الفيوم.

أكدت الحملة أن فلسفة السياسة الاجتماعية للبرنامج تنطلق من قاعدة التمكين الاجتماعي للفئات الأكثر فقرًا واحتياجًا بمجتمعنا، التي عَرَّضَتها الأزمةُ الاقتصادية الأخيرة إلى مزيدٍ من التَّضرُّر الشامل لكل مناحي الحياة، مؤكدة أنه سيجري عرض المحور الاقتصادي للبرنامج الذي يشمل «نمو استثمارات - ونمو الوظائف - ومكافحة التضخم - وتقليص الديون».

رؤية الملف الاقتصادي

أشارت حملة فريد زهران، إلى أن رؤية المرشح في الملف الاقتصادي تقوم على عدة محاور أساسية، تندرج تحتها السياسات والبرامج التفصيلية، بينما ينطلق البرنامج السياسي من ضرورة التغيير التدريجي لطريقة إدارة الشؤون العامة لبلاد تعاني منذ خمسينيات القرن الماضي.

اقرأ المزيد:

فريد زهران: على أجهزة الدولة رفع يدها عن السوق وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص

فريد زهران يشيد بموقف الدولة تجاه القضية الفلسطينية

دقيقة حداد على روح مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في مؤتمر فريد زهران بالبدرشين

المتحدث باسم حملة المرشح فريد زهران: سنعمل على تفعيل الدستور المصري

بدء المؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي فريد زهران في البدرشين بالجيزة
بقلم سهيلة هاني