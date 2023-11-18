تفاصيل مؤتمر المرشح الرئاسي فريد زهران في الفيوم اليوم

تنظم حملة المرشح الرئاسي فريد زهرن، مؤتمرا جماهيرا مساء اليوم، بمحافظة الفيوم، لعرض البرنامج الانتخابي ومحاوره، وأعلنت الحملة أن هذا المؤتمر يأتي ضمن مجموعة من المؤتمرات التي تعقد للتعريف بالبرنامج الانتخابي للمرشح.

ملامح البرنامج الانتخابي

أوضحت حملة فريد زهران، في بيان، أنه سيجري عرض الملامح الأساسية للبرنامج الانتخابي خلال المؤتمرات بمحاوره الثلاثة، الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الساعة 6 مساء، بأرض نقابة التجاريين في الفيوم.

أكدت الحملة أن فلسفة السياسة الاجتماعية للبرنامج تنطلق من قاعدة التمكين الاجتماعي للفئات الأكثر فقرًا واحتياجًا بمجتمعنا، التي عَرَّضَتها الأزمةُ الاقتصادية الأخيرة إلى مزيدٍ من التَّضرُّر الشامل لكل مناحي الحياة، مؤكدة أنه سيجري عرض المحور الاقتصادي للبرنامج الذي يشمل «نمو استثمارات - ونمو الوظائف - ومكافحة التضخم - وتقليص الديون».

رؤية الملف الاقتصادي

أشارت حملة فريد زهران، إلى أن رؤية المرشح في الملف الاقتصادي تقوم على عدة محاور أساسية، تندرج تحتها السياسات والبرامج التفصيلية، بينما ينطلق البرنامج السياسي من ضرورة التغيير التدريجي لطريقة إدارة الشؤون العامة لبلاد تعاني منذ خمسينيات القرن الماضي.