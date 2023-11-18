رئيس اتحاد الثقافة الرياضية: احتفاظ مصر بمقعدها دوليا ثمرة الاهتمام بالرياضة

احتفظ أشرف محمود رئيس الاتحاد المصري للثقافة الرياضية بعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي عن قارة أفريقيا لدورة جديدة تستمر حتى نوفمبر 2025.

وانضم أشرف محمود رئيس ومؤسس الاتحادات المصري والعربي والأفريقي للثقافة الرياضية للجنة التنفيذية للاتحاد الدولي منذ العام2017 وكانت مصر أسست اتحادها في العام 2011 وانضمت لعضوية الاتحاد الدولي 2014 واحتضنت الاتحادين العربي والافريقي منذ العام 2015 ، وأسهم الاتحاد المصري في تأسيس عشر اتحادات عربية ومثلها أفريقية إلى جانب الجمعيات والروابط واللجان المنضوية في عضوية الاتحادين

الاتحاد الدولي للثقافة الرياضية

وكان الاتحاد الدولي للثقافة الرياضية، قد اختار مصر لعقد اجتماعاته للمرة الأولى في القاهرة في أبريل الماضي، حيث اعتاد مجلس إدارة الاتحاد على عقد اجتماعاته في دول القارة الأوربية منذ تأسيسه قبل ربع قرن.

من جانبه أكد الإعلامي أشرف محمود، رئيس الاتحاد المصري للثقافة الرياضية لـ«الوطن» أن احتفاظ مصر بمقعدها في الاتحاد الدولي، أهم ثمار اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالرياضة المصرية بكافة أنواعها، ونشر الثقافة الرياضية بين ابناء المجتمع، فضلا عن الصورة الطيبة للرياضة المصرية في الخارج.

وأوضح محمود أن أهم أهداف الاتحاد المصري للثقافة الرياضية ، اهتمامنا بإحداث طفرة غير مسبوقة بالشباب وتثقيفه رياضيا، ودفعه دفعا قويا لتطوير فكره نحو حب الوطن، والتفاني في خدمته، وأن يكون عنصرا أساسيا وفعالا للنهوض بالدولة المصرية الحديثة.