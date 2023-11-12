جبهة التحرير الفلسطينية: نحتاج بشدة لجهود وقف المجازر الإسرائيلية بحق شعبنا

قال الدكتور واصل أبو يوسف، أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، إن الشعب الفلسطيني في أشد الحاجة إلى ما يمكن أن يشكل ضغطاً حقيقيا لوقف المجزرة وحرب الإبادة تجاهه، وآن الأوان لأن لا يبقى شلال الدم الفلسطيني ينزف في الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء في الضفة أو قطاع غزة.

12 ألف شهيد في غزة حتى الآن

وأضاف «أبو يوسف»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن عدد الشهداء في قطاع غزة وصل إلى 12 ألف شهيد نصفهم من الأطفال والنساء، وهذا يشكل فعليا جريمة العصر يشهدها العالم أجمع، فالتدمير طال البيوت والمستشفيات والمساجد والكنائس.

وأشار إلى أن هناك 1300 شخص مفقودين تحت الأنقاض، ومن ثم سيصل عدد الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 15 ألف شهيد، وما يجري اليوم جريمة العصر.

حرب مفتوحة ضد الشعب الفلسطيني

ولفت إلى أن عدد الشهداء في الضفة والقدس وصل 184 شهيداً منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث أطلق المستوطنون النار الحي، ومن ثم هي حرب مفتوحة ضد الشعب الفلسطيني.