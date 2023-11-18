نائب رئيس الاتحاد العام للمصرين بالخارج: نعمل على ضرورة المشاركة في الانتخابات

قال أحمد علي حسن، نائب رئيس الاتحاد العام للمصرين بالخارج بالسعودية، ورئيس الجالية المصرية بجدة، إنه منذ انطلاق الحملات الرئاسية، نحث أبناء الجالية المصرية بالخارج، على المشاركة الفعالة لعملية التصويت، كنوع من الدعم والمشاركة بالدولة.

نائب رئيس الاتحاد: ضرورة المشاركة في الانتخابات

أضاف «حسن» خلال مداخلته ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة الحياة، مع الإعلامية لبنى عسل، هناك مؤتمرات مع وزيرة الهجرة، التي تقوم منذ أمس بجولة مكوكية، لأبناء الجالية المصرية في السعودية، وكانت أهم المقترحات، ضرورة وضع أبناء الجالية على المشاركة، لأنها توضح الحق الدستوري لكل أبناء الجالية، في بناء مستقبلهم، واختيار رئيس دولتهم، ونحن خلف القيادة المصرية في القرارات جميعها.

«حسن»: الدولة توفر الإمكانات لأبناء الجالية المصرية

وتابع نائب رئيس الاتحاد العام بالخارج بالسعودية، أن الدولة توفر الإمكانيات، لأبناء الجالية المصرية بالخارج، وإتاحة تمثيل نيابي لهم داخل المجلس، ومبادرات تطلقها وزيرة الهجرة مع رئيس الوزراء.