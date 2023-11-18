بعد تعطيل الدراسة بالإسكندرية.. 6 محافظات تتأثر بالمنخفض الجوي اليوم

تشهد 6 محافظات، الأحد، تأثرا كبيرا بالمنخفض الجوي خلال الساعات القليلة المقبلة، بالتزامن مع تعطيل الدراسة في محافظة الإسكندرية، تحسبا لأمطار شديدة تصل إلى درجة السيول.

وبحسب بيان رسمي لهيئة الأرصاد الجوية، فإن السيول تضرب، الأحد، مناطق في وسط سيناء ومحافظة شمال سيناء، إلا أنه لم يصدر قرار بتعليق الدراسة بهما حتى مساء اليوم السبت.

وتشهد مدن العلمين والضبعة والاسكندرية وجنوب البحيرة وكفر الشيخ أيضا، أمطار غزيرة في الساعات الأولى من صباح الغد الأحد، قد تكون رعدية، فيما قررت بعض المحافظات، رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى.

تعليق الدراسة في الاسكندرية

وقررت محافظة الإسكندرية، تعليق الدراسة، الأحد في المحافظة، بسبب سوء الطقس واحتمالية شدة الأمطار، لتشمل المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية طلاب ومعلمون بحسب بيان رسمي للمحافظة.

ووجه محافظ الإسكندرية، بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5%، وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عام إجازة استثنائية غدًا الأحد 19 نوفمبر على أن يتم استثناء القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديري المديريات والأجهزة التنفيذية من الأجازة.

طوارئ في المحافظات

وقررت عدد من المحافظات رفع حالة الطوارئ استعدادا لتساقط الأمطار خلال الساعات المقبلة، محذرة المواطنين من ضرورة الحيطة والحذر وخاصة السائقين علي الطرقات السريعة والصحراوية.