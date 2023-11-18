«شعبة المواد الغذائية»: أسعار السكر ستعود إلى طبيعتها

قال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، إن هناك ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار السكر غير التمويني، مشيرًا إلى أن المخزون الاستراتيجي يكفي حتى شهر أبريل المقبل.

سعر السكر

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «90 دقيقة» الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، على قناة «المحور»، أن سعر السكر الحر ارتفع لـ50 جنيها، وهذا رقم كبير جدًا، ويرجع لأسباب مختلفة أبرزها عدم ضخ كميات للسوق، في حين أنه موجود.

وتابع: «السكر متوفر بس موجود في المخازن ولا يتم ضخه والتجار بيعطشوا السوق.. إحنا محتاجين رقابة».

الكميات الموجودة في المنافذ الاستهلاكية محدودة

وأشار حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، إلى أن هذه الأزمة مؤقتة، والأسعار ستعود لطبيعتها مضيفًا أن الوزارة تعاقد على 200 ألف طن سيدخلوا خلال أيام، بجانب إنتاج الموسم الجديد في شهر يناير المقبل.

وشدد على أن الكميات الموجودة في المنافذ الاستهلاكية محدودة، ويمكن للمواطن الاستعانة بـ 3 كيلو سكر فقط.