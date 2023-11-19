عضو بـ«الأعلى للجامعات الخاصة»: فرصة للالتحاق بمختلف الكليات بمنتصف العام

أكد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أنه من المقرر فتح باب التسجيل والتقدم للالتحاق بمختلف الكليات في القطاع الخاص منتصف العام الدراسي الجاري، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

التقديم سيكون متاحًا للحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023

وأكد عضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك عددًا من الأماكن بمختلف الكليات، لافتًا إلى أن العمل بجميع القطاعات يسير بصورة منتظمة وهادئة، منوها بأن التقديم سيكون متاحًا للطلاب والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023، وأن التقديم سيكون من خلال التقدم لكل جامعة، وأن التقديم ورسوم المصاريف الخاصة بالالتحاق ستكون كما تم قبول بها الطلاب بالفصل الدراسي الأول.

الامتحانات في يناير المقبل

وتابع عضو مجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن الجامعات ملتزمة بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية، وأن الامتحانات في موعدها المحدد خلال شهر يناير المقبل.