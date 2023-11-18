«الجارديان» تسلط الضوء على معرض للحضارة الفرعونية.. يضم 181 قطعة أثرية

شهد معرض «رمسيس وذهب الفراعنة»، إقبالا كبيرا من قبل الزائرين، إذ اصطف الآلاف أمام مدخل متحف أستراليا بمدينة سيدني المقام به المعرض وذلك من أجل الدخول والاستمتاع بالقطع الأثرية المميزة المعروضة بداخله وأيضا التعرف على عظمة الحضارة المصرية.

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

استطاع المعرض جذب عدد كبير من الجمهور قبل حتى افتتاحه بشكل رسمي، إذ بيع 110 آلاف تذكرة من تذاكره حتى الآن، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية، كما أن جميع تذاكر الزيارة المخصصة لشهر نوفمبر قد نفدت.

القطع الأثرية في المعرض

قطع أثرية متنوعة يحتوي عليها المعرض، بما في ذلك التوابيت وأيضا مومياوات الحيوانات، وكذلك المجوهرات الرائعة، والأقنعة الملكية المذهلة، والتمائم الرائعة، والكنوز الذهبية المزخرفة للمقبرة.

سلطت صحيفة الجارديان الضوء على المعرض الذي أبرز إنجازات الملك رمسيس الثاني الذي حكم مصر لمدة 67 عامًا في ثاني أطول فترة حكم لأي فرعون كما أنه يعتبر الفرعون الذى عاش 92 عامًا مذهلة.

181 قطعة أثرية كان يضمها معرض رمسيس وذهب الفراعنة، إذ لا تقدر بثمن، بالإضافة إلى الكنوز المصرية وأيضا الآثار الفريدة من نوعها ومنها ما يمثل الفرعون الاستثنائي وأيضا لم يغادر العديد منها مصر من قبل.