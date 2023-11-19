حالة الطقس على القاهرة والجيزة اليوم.. «الأرصاد» توضح التفاصيل

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الطقس، اليوم الأحد، بسبب منخفض جوي تتأثر به أغلب أنحاء البلاد.

وأكدت «الأرصاد»، أن حالة عدم الاستقرار في حالة الجو يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانًا، وتنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات على القاهرة والجيزة وأغلب محافظات الجمهورية.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، فيما تشهد القاهرة والجيزة أمطارًا متوسطة ورعدية مساء، والقليوبية والإسماعيلية والسويس، وتكون خفيفة وقد تكون متوسطة على الفيوم وبني سويف وجنوب سيناء ومنطقة خليج السويس وتكون متفاوتة الشدة وتصل حد السيول على شمال ووسط سيناء.

سقوط أمطار

وهناك فرص لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية أحيانا على العلمين والضبعة والإسكندرية وشمال محافظتي البحيرة وكفر الشيخ، تمتد إلى شمال محافظة الدقهلية ودمياط وبورسعيد.

وتكون الأمطار متوسطة الشدة وتكون رعدية أحيانا على السلوم وأجزاء من مطروح وجنوب محافظتي البحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية.

حالة الطقس

وعن حالة الطقس أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية ومعتدل على شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

فيما يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال الليل.

وفيما يلي درجات الحرارة اليوم الأحد:

درجات الحرارة غدا

القاهرة والوجه البحري تسجل درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 17.

السواحل الشمالية تسجل درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 17.

جنوب سيناء تسجل درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

شمال الصعيد تسجل درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

جنوب الصعيد تسجل درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.