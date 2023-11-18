أصعب 24 ساعة من تقلبات الطقس.. ماذا تقول «الأرصاد» عن حالة الجو؟

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، تبدأ مساء اليوم السبت، وتستمر غدا الأحد، مع تأثر البلاد بمنخفض جوي متمركز علي شرق البحر المتوسط، يؤثر على شمال البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن المنخفض الجوي يجعل الطقس متقلب وماطر، ويميل الي البرودة، كما تنشط الرياح لتزيد من الاحساس ببرودة الطقس، كما تثير الرمال على مناطق متفرقة.

وتنخفض درجات الحرارة، بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات على أغلب الأنحاء، ويكون هناك اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وارتفاع الموج من 3 إلى 5 أمتار.

انخفاض في درجات الحرارة

كما تتكون السحب المنخفضة، يصاحبها سقوط الأمطار، تكون متفاوتة الشدة، تصل إلى غزيرة على شمال البلاد، تقل حدتها كلما تقدمت للداخل.

وعن حالة الطقس، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل على شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، خلال النهار.

فيما يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات الليل.

وفيما يلي درجات الحرارة غدا الأحد:

درجات الحرارة غدا

القاهرة والوجه البحري تسجل درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 17.

السواحل الشمالية تسجل درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 17.

جنوب سيناء تسجل درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

شمال الصعيد تسجل درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

جنوب الصعيد تسجل درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.