نشأت الديهي يكشف تفاصيل اتهام أغنى رجل في العالم بمعادة السامية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك مكاسب تحققت من الحرب الأخيرة على قطاع غزة، معقبًا: «القضية الفلسطينية قدمت مجددا على الساحة العالمية، صحيح أن هذا التغير حدث بدم الأطفال، ولكن هناك تغيير».

ولفت إلى أن هناك رغبة نرويجية إسبانية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما أن مجلس الشيوخ الفرنسي، يحقق مع الرئيس التنفيذي لوكالة الصحافة الفرنسية، بسبب عدم الحيادية في تغطية الأحداث على قطاع غزة.

وأشار إلى أن هناك متظاهرين حاصروا رئيس الوزراء الكندي بسبب تأييده لإسرائيل، والشرطة تدخلت لكي يخرج من المطعم.

الشعب اليهودي يحمل كراهية جدلية لأصحاب البشرة البيضاء

وأشار إلى أن إيلون ماسك أغنى رجل في العالم، ومالك منصة «إكس»، أعاد نشر منشور يتحدث على أن الشعب اليهودي يحمل كراهية جدلية للبيض، وعلق عليه قائلا: «لقد أصبت كبد الحقيقة»، فقامت الكثير من الشركات الكبرى يوقف الإعلانات على منصة إكس «تويتر سابقا»، مثل شركة آبل، وطالبه البيت الأبيض بالتراجع عن تصريحاته، وشن هجومًا عليه متهما إياه بمعادة السامية.