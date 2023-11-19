حالات في «زفة الأفراح» تعرضك لغرامة مالية وفقا لقانون المرور الجديد.. اعرفها

لحفلات الزفاف في مصر شكل خاص وأسلوب احتفال مميز، وتعتبر «زفة الأفراح» بالسيارات من أبرز مظاهر الاحتفال بالزفاف وتعبير ذوي العروسين عن فرحتهم بتلك الزيجة، ولكن هناك بعض الحالات يعاقب عليها قانون المرور في حال ممارستها خلال موكب السيارات ذلك.

مخالفات مرورية في «الزفة»

قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه وفقا لقانون المرور الجديد، إذا سمح قائد السيارة لأحد الركاب بالجلوس على الأطراف الخارجية من السيارة، يعاقب بدفع غرامة تبدأ من 50 جنيها كحد أدنى، وتصل إلى 200 جنيه كحد أقصى.

الجلوس على الأطراف الخارجية للمركبة ليس الحالة الوحيدة التي تعرض السائق لعقوبات، إذ أكد الحديدي أن قانون المرور الجديد احتوى على عدد من الحالات تعرض السائق لغرامة مرورية تبدأ من 50 جنيها كحد أدنى.

ومن هذه المخالفات هي أن يستعمل السائق الأنوار العالية على وجه مخالف للمقرر بشأن استعمالها، أو الا يلتزم السائق بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهيين، مؤكدا أنه على المواطنين تجنب كل تلك الأفعال في «زفة العروسة» حتى لا يتعرضون لعقوبة الغرامة سالفة الذكر.

مخالفات على الطريق تعرضك لغرامة

ومن التصرفات التي تتم في «زفة العروسة» وتعرض صاحبها لمخالفة مرورية ودفع الغرامو سالفة الذكر، قال «الحديدي»، استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقر بشأن استعمالها، كما أنه يتم مصادرة الأجهزة المستعملة في ارتكاب تلك المخالفة.

وأكد أنه العقوبة لا تقتصر فقط على التصرفات في حال «زفة العروسة»، فمن المخالفات الأخرى التي تعرض السائق لنفس العقوبة سالفة الذكر تتلخص فيما يلي: وقوف المركبة في أماكن غير مضاءة دون استعمال الأنوار الصغيرة الأمامية أو الأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس النور.

- قيادة المركبة ليلا دون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة، أو أن تكون غير صالحة للاستعمال أو غير موجودة.

- عدم التزام سائق المركبة بإشارات المرور وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.

- مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها.